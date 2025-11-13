İki Asırlık Dönem Sona Eriyor! ABD Üretimi Durdurdu

ABD Darphanesinin bastığı ilk madeni paralardan biri olan 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

İki Asırlık Dönem Sona Eriyor! ABD Üretimi Durdurdu
ABD Darphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

230 YILI AŞKIN SÜREDİR DOLAŞIMDAYDI

Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.

ABD Darphanesinin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.

Kaynak: AA

