Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye indirildi. Taksitlendirme faizlerinde de düşüş yapılırken, yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli oldu.

Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren Geçerli
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuya borcu bulunan milyonlarca mükellefi ilgilendiren gecikme zammı oranı yeniden belirlendi. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye düşürüldü.

Yeni oran, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

VERGİ VE SGK BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI

Kararla birlikte vergi, resim, harç, gümrük ve SGK alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı da aynı şekilde yüzde 3,7 olarak güncellendi. Bu indirim sayesinde vergi veya SGK borcu bulunan vatandaşlar gecikmiş ödemeleri için daha düşük faizle karşılaşacak.

Aylık gecikme faizinin yüzde 3,7’ye inmesiyle birlikte yıllık gecikme oranı da yüzde 44,4 seviyesine gerilemiş oldu.

TAKSİTLENDİRME FAİZİNDE DE İNDİRİM YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılan güncellemeyle, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan tecil faizi de aşağı çekildi.

6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında uygulanan yıllık tecil faizi, yüzde 48’den yüzde 39’a indirildi. Bu düzenleme, özellikle ödeme güçlüğü yaşayan mükellefler için önemli bir avantaj sağlıyor.

MÜKELLEFLER YENİ ORANLARLA BAŞVURU YAPABİLECEK

Kamuya borcu olup gecikme faizi işleyen vatandaşlar, bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak borçlarını yeni faiz oranlarıyla yeniden yapılandırabilecek.

Düzenleme, haciz işlemleriyle karşı karşıya kalan veya borcunu taksitlendirmek isteyen mükellefler için ödeme kolaylığı sunuyor.

ERDOĞAN’IN İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Böylece tüm kamu alacaklarında gecikme faizi ve taksitlendirme oranları bugünden itibaren aşağı çekilmiş oldu.

Kaynak: AA

