Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geliyor! Tabela Yeniden Değişiyor

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı, akaryakıtta zam beklentisi gündeme geldi. Peki hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? Benzin ve motorin fiyatları kaç TL oldu? İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına zam beklentisini artırdı. Araç sahiplerinin merakla takip ettiği güncel fiyatlar için gözler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na çevrildi.

Son verilere göre benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi oluştu. Ancak resmi tatil nedeniyle bugün herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacak. Zammın uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararın yarın netleşeceği ifade edildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kuru başta olmak üzere uluslararası piyasa hareketlerine göre belirleniyor. Bu nedenle küresel gelişmeler ve dövizdeki dalgalanmalar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 52.34 TL/LT
  • Motorin: 55.44 TL/LT
  • LPG: 27.71 TL/LT

ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 52.18 TL/LT
  • Motorin: 55.31 TL/LT
  • LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 53.17 TL/LT
  • Motorin: 56.46 TL/LT
  • LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 53.52 TL/LT
  • Motorin: 56.77 TL/LT
  • Otogaz: 27.53 TL/LT
Kaynak: NTV

