Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta Zam Geliyor! Tabela Yeniden Değişiyor

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına zam beklentisini artırdı. Araç sahiplerinin merakla takip ettiği güncel fiyatlar için gözler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na çevrildi.

Son verilere göre benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi oluştu. Ancak resmi tatil nedeniyle bugün herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacak. Zammın uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararın yarın netleşeceği ifade edildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kuru başta olmak üzere uluslararası piyasa hareketlerine göre belirleniyor. Bu nedenle küresel gelişmeler ve dövizdeki dalgalanmalar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.34 TL/LT

Motorin: 55.44 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.18 TL/LT

Motorin: 55.31 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.17 TL/LT

Motorin: 56.46 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.52 TL/LT

Motorin: 56.77 TL/LT

Otogaz: 27.53 TL/LT

