Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti
Gece yarısı akaryakıt tabelaları yeniden değişti. ABD’nin yaptırım kararı sonrası petrol fiyatları uçuşa geçerken, Türkiye’de motorine rekor zam geldi. Peki yeni fiyatlar ne kadar oldu, benzin ve otogaza da zam gelecek mi? İşte 25 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında beklenen büyük artış gerçekleşti. ABD’nin Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım kararının ardından petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanırken, Türkiye’de akaryakıt tabelaları gece yarısı yeniden değişti. Motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş zam geldi.
PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ, POMPADA ZAM ETKİSİ
ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, küresel petrol piyasasını yeniden hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 61 dolardan 65 dolara çıkarak son haftaların en yüksek seviyesini gördü. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışları da eklenince, Türkiye’de akaryakıt fiyatları hızla yükseldi.
GECE YARISI TARİHİ ZAM
25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 00.01 itibarıyla motorin fiyatlarına 3,04 TL’lik tarihi zam yapıldı. Böylece motorin, birçok şehirde yeniden 45 TL bandına yaklaştı. Benzin ve otogaz fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik bulunmuyor.
ARAÇ SAHİPLERİ ZAM ŞOKUNDA
Son zamla birlikte araç sahipleri yeni fiyatları merak ediyor. Sektör temsilcilerine göre, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu seviyelerde kalmaya devam ederse önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarında da artış yaşanabilir.
Peki 25 Ekim 2025 Cumartesi itibarıyla motorin, benzin ve otogaz için güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel fiyatlar...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 52.18 TL/LT
- Motorin: 55.31 TL/LT
- LPG: 27.08 TL/LT
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 52.34 TL/LT
- Motorin: 55.44 TL/LT
- LPG: 27.71 TL/LT
ANKARA
- Benzin: 53.17 TL/LT
- Motorin: 56.46 TL/LT
- LPG: 27.60 TL/LT
İZMİR
- Benzin: 53.52 TL/LT
- Motorin: 56.77 TL/LT
- Otogaz: 27.53 TL/LT
Kaynak: Haber Merkezi