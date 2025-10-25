Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatlarında beklenen büyük artış gerçekleşti. ABD’nin Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım kararının ardından petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanırken, Türkiye’de akaryakıt tabelaları gece yarısı yeniden değişti. Motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş zam geldi.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ, POMPADA ZAM ETKİSİ

ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, küresel petrol piyasasını yeniden hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 61 dolardan 65 dolara çıkarak son haftaların en yüksek seviyesini gördü. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışları da eklenince, Türkiye’de akaryakıt fiyatları hızla yükseldi.

GECE YARISI TARİHİ ZAM

25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 00.01 itibarıyla motorin fiyatlarına 3,04 TL’lik tarihi zam yapıldı. Böylece motorin, birçok şehirde yeniden 45 TL bandına yaklaştı. Benzin ve otogaz fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik bulunmuyor.

ARAÇ SAHİPLERİ ZAM ŞOKUNDA

Son zamla birlikte araç sahipleri yeni fiyatları merak ediyor. Sektör temsilcilerine göre, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu seviyelerde kalmaya devam ederse önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarında da artış yaşanabilir.

Peki 25 Ekim 2025 Cumartesi itibarıyla motorin, benzin ve otogaz için güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel fiyatlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.18 TL/LT

52.18 TL/LT Motorin: 55.31 TL/LT

55.31 TL/LT LPG: 27.08 TL/LT

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.34 TL/LT

52.34 TL/LT Motorin: 55.44 TL/LT

55.44 TL/LT LPG: 27.71 TL/LT

ANKARA

Benzin: 53.17 TL/LT

53.17 TL/LT Motorin: 56.46 TL/LT

56.46 TL/LT LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR

Benzin: 53.52 TL/LT

53.52 TL/LT Motorin: 56.77 TL/LT

56.77 TL/LT Otogaz: 27.53 TL/LT



