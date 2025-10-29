Piyasalar Nefesini Tuttu! Yatırımcılar Fed’i Bekliyor! İşte 29 Ekim Çarşamba Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe yatay seyirle başladı. Piyasalar, bu akşam açıklanacak Fed faiz kararına ve Başkan Powell’ın açıklamalarına odaklandı.

Dolar/TL yeni güne sakin bir başlangıç yaptı. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 41,95 TL seviyesinden tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla dolar/TL, yatay seyirle 41,96 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 48,85, sterlin/TL ise 55,58 seviyesinde bulunuyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 98,9 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararına odaklanmış durumda.

Analistler, ABD’de hükümetin kapalı olması nedeniyle bazı ekonomik verilerin yayımlanamadığını, bu durumun da Fed’in adımlarına yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırdığını belirtiyor.

Bu nedenle, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı değerlendirmelerin piyasalar açısından kritik öneme sahip olacağı vurgulanıyor.

25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in bu akşamki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Analistler, bu adımın ardından dolar endeksi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde kısa vadeli hareketlilik görülebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: AA

