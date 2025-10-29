Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor

Meclis’te görüşülen düzenlemeyle birlikte bazı emekli, dul ve yetim aylığı alanların maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılacak. Uygulama 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. İşte detaylar...

Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
Emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme gündemde. Meclis’te görüşülmekte olan kanun tasarısına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılması planlanıyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bir okurunun yönelttiği soruya yanıt vererek düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.

HANGİ EMEKLİLERDEN KESİNTİ YAPILACAK?

Yeni düzenlemeye göre SGK’dan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi de dahil olmak üzere kendi sigortalılığı ya da hak sahibi oldukları kişiler üzerinden prim borcu bulunanların maaşlarından kesinti yapılabilecek.

Kesintiler, maaşların yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde uygulanacak. Bu kapsamda sadece emekliler değil, dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri alan kişilerin de maaşlarından kesinti yapılabilecek.

GEÇMİŞ BORÇLAR DA KAPSAMDA

Yapılacak kesintiler, geçmiş dönemden kalan genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarını da kapsayacak. Ayrıca geçmişte SGK’ya prim borcu bulunan ya da Bağ-Kur’lu olup yanında çalışanlardan dolayı prim borcu biriken kişilerin maaşlarından da aynı şekilde kesinti yapılabilecek.

UYGULAMA 1 OCAK 2026’DA BAŞLAYACAK

Meclis’teki yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, yüzde 25’e kadar kesinti uygulaması 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Kesintilerin nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar ise SGK tarafından belirlenecek.

BORÇLAR E-DEVLET’TEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Genel sağlık sigortası ya da prim borcu bulunan vatandaşlar, borç tutarlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İsteyen kişiler borçlarını ödeyerek kesinti yapılmadan önce kapatabilecek.

Kaynak: Hürriyet

