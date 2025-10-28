Apple’dan Tarihi Sıçrayış! Piyasa Değeri Dudak Uçuklattı

ABD'li teknoloji devi Apple, hisselerindeki yükselişle 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak rekor kırdı. Şirket böylece Nvidia ve Microsoft’un ardından bu eşiği gören üçüncü firma oldu.

Apple’dan Tarihi Sıçrayış! Piyasa Değeri Dudak Uçuklattı
Apple'ın hisseleri ABD borsalarının açılmasıyla yüzde 0,4 artarak 269,87 dolara çıktı ve şirketin piyasa değeri kısa süreliğine 4 trilyon doları aştı. Böylece Apple, Nvidia ve Microsoft’un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu.

Türkiye saatiyle 17.30 itibarıyla hisseler 268,62 dolardan işlem görürken toplam piyasa değeri 3,99 trilyon dolara geriledi. Analistler, Apple hisselerindeki yükselişte eylül ayında piyasaya sürülen yeni iPhone modeline yönelik güçlü talebin etkili olduğunu belirtti. Şirketin, 2025 mali yılının dördüncü çeyrek bilançosunu perşembe günü piyasa kapanışının ardından açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

