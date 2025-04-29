Araba Hırsızlarının Korktuğu Yöntem Çok Şaşırttı: Anahtar İçin Sadece 1 Folyo Yetiyor

Sinyal kopyalama yöntemi, iki kişiyle kolayca uygulanabiliyor. Hırsızlardan biri, araç anahtarının sinyalini sahibinin bulunduğu noktadan özel bir cihaz yardımıyla yakalarken, diğeri aynı anda aracın yakınında bekliyor. Sinyal araca iletildiğinde, sistem gerçek anahtarın yakında olduğunu sanıyor ve araç kilidini açarak motoru çalıştırıyor. Bu işlem sadece birkaç saniye sürüyor.

SİNYAL ENGELLEMENİN EN KOLAY YOLU ALÜMİNYUM FOLYO

Peki bu duruma karşı ne yapılabilir? Uzmanlar oldukça basit ama etkili bir çözüm öneriyor. O da anahtarınızı alüminyum folyoya sarmak. Bu yöntem, sinyalin dışarı sızmasını engelleyerek hırsızların sinyali kopyalamasını önlüyor. Folyo, elektromanyetik dalgaları bloke ettiği için pratik ve düşük maliyetli bir güvenlik önlemi sunuyor.

SİNYAL ENGELLEYİCİ ANAHTARLIK KILIFLARI TERCİH EDİLEBİLİR

Daha estetik ve uzun vadeli bir çözüm arayanlar içinse özel olarak tasarlanmış RFID engelleyici anahtarlık kılıfları mevcut. Bu ürünler, anahtar sinyalini dışarı yansıtmadan güvenli bir şekilde saklıyor ve her ortamda kullanılabiliyor.

KALABALIK VE YOĞUN ALANLARDAN UZAK DURMAK GEREKİYOR

Uzmanlar ayrıca, kalabalık bölgelerde bu tür önlemlerin daha büyük önem taşıdığını belirtiyor. AVM otoparkları, açık pazar yerleri ve şehir merkezleri gibi yoğun alanlar, hırsızların sıkça hedef aldığı bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi