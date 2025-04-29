Ne Fiat Egea Ne Dacia Sandero! Avrupa'da En Çok Tercih Edilen Otomobilde Zirveye O Model Yerleşti

Aylarca listenin başında yer alan Dacia Sandero, liderliği Peugeot 208’e bıraktı. JATO Dynamics’in verilerine göre Fransız üretici Peugeot’nun 208 modeli, 25.241 adetlik satışla Mart ayının en çok tercih edilen aracı oldu. Bu, geçen yıla kıyasla %7 oranında bir artış anlamına geliyor.

Önceki lider Dacia Sandero ise Mart ayında 24.577 satışla ikinci sıraya geriledi ve yıllık bazda %6’lık bir düşüş yaşadı. Ancak uygun fiyatı ve sade tasarımıyla halen tüketicilerin radarında kalmayı sürdürüyor.