Ne Fiat Egea Ne Dacia Sandero! Avrupa'da En Çok Tercih Edilen Otomobilde Zirveye O Model Yerleşti
2025 yılı Mart ayında Avrupa otomotiv pazarında dikkat çekici bir değişiklik yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Aylarca listenin başında yer alan Dacia Sandero, liderliği Peugeot 208’e bıraktı. JATO Dynamics’in verilerine göre Fransız üretici Peugeot’nun 208 modeli, 25.241 adetlik satışla Mart ayının en çok tercih edilen aracı oldu. Bu, geçen yıla kıyasla %7 oranında bir artış anlamına geliyor.
Önceki lider Dacia Sandero ise Mart ayında 24.577 satışla ikinci sıraya geriledi ve yıllık bazda %6’lık bir düşüş yaşadı. Ancak uygun fiyatı ve sade tasarımıyla halen tüketicilerin radarında kalmayı sürdürüyor.
LİSTEYE DAMGASINI VURDU
Üçüncü sırada yer alan Renault Clio 23.062 adetlik satış rakamına ulaşırken, %3’lük bir gerileme yaşasa da kompakt sınıfta güçlü bir konumda bulunuyor. Onu sırasıyla Nissan Qashqai (22.826 adet, %9 düşüş) ve Volkswagen Golf (21.553 adet, %17 düşüş) takip ediyor. Özellikle Golf’teki bu düşüş, klasik hatchback araçlara olan ilginin azaldığına işaret ediyor.
Listeye damgasını vuran bir diğer model ise Volkswagen Tiguan oldu. Tiguan, %42 gibi dikkat çekici bir satış artışıyla 19.591 adetlik rakama ulaştı. Bu artış, modelin güncellenmiş versiyonuna olan ilginin ne denli büyük olduğunu ortaya koydu.
AVRUPA'DA MART 2025'TE EN ÇOK SATILAN 10 MODEL LİSTELENDİ
Peugeot 208 – 25.241 adet
Dacia Sandero – 24.577 adet
Renault Clio – 23.062 adet
Nissan Qashqai – 22.826 adet
Volkswagen Golf – 21.553 adet
Volkswagen T-Roc – 21.292 adet
Opel/Vauxhall Corsa – 20.143 adet
Peugeot 2008 – 19.837 adet
Volkswagen Tiguan – 19.591 adet
Ford Puma – 19.269 adet