Mayıs 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu

Kira sözleşmesi bu ay sona erecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Mayıs 2025’te uygulanacak zam oranını bekliyor. Kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda belirleniyor.

Mayıs 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu

Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranları, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oran doğrultusunda ya da daha düşük bir artış uygulayabiliyor. Kiracı ile yapılan kontratın yenileneceği ayda geçerli olan oran, zam hesaplamasında esas alınıyor.

MAYIS AYI ZAM ORANI 5 MAYIS'TA DUYURULACAK

TÜİK’in nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda, Mayıs 2025 kira artış oranı da aynı tarihte belli olacak. Açıklanacak yeni oran, kira kontratı Mayıs ayında sona eren kiracılar için geçerli olacak.

Mayıs 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu - Resim : 1

SON AYLARDA KİRA ARTIŞ ORANLARI DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Kira artış oranları son aylarda kademeli olarak düşmeye başladı. Son 6 ayda açıklanan oranlar şu şekilde:

Nisan 2025: %51,26

Mart 2025: %53,83

Şubat 2025: %56,35

Ocak 2025: %58,51

Aralık 2024: %60,45

Kasım 2024: %62,02

Mayıs ayı verisiyle birlikte kira zammındaki düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.

HGS Gişelerinden Geçerken Dikkat! Bu Hatayı Yapanın Ehliyetine Anında El KonuluyorHGS Gişelerinden Geçerken Dikkat! Bu Hatayı Yapanın Ehliyetine Anında El KonuluyorGüncel

Burnu İyi Koku Alana Saatlik 1.000 TL Veriliyor: Kısa Sürede Talepler PatladıBurnu İyi Koku Alana Saatlik 1.000 TL Veriliyor: Kısa Sürede Talepler PatladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
Burnu İyi Koku Alana Saatlik 1.000 TL Veriliyor: Kısa Sürede Talepler Patladı Burnu İyi Koku Alana Saatlik 1.000 TL Veriliyor: Kısa Sürede Talepler Patladı
Karara Tepki Yağmıştı! Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Açıkladı
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı