Mayıs 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu

Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranları, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oran doğrultusunda ya da daha düşük bir artış uygulayabiliyor. Kiracı ile yapılan kontratın yenileneceği ayda geçerli olan oran, zam hesaplamasında esas alınıyor.

MAYIS AYI ZAM ORANI 5 MAYIS'TA DUYURULACAK

TÜİK’in nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda, Mayıs 2025 kira artış oranı da aynı tarihte belli olacak. Açıklanacak yeni oran, kira kontratı Mayıs ayında sona eren kiracılar için geçerli olacak.

SON AYLARDA KİRA ARTIŞ ORANLARI DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Kira artış oranları son aylarda kademeli olarak düşmeye başladı. Son 6 ayda açıklanan oranlar şu şekilde:

Nisan 2025: %51,26

Mart 2025: %53,83

Şubat 2025: %56,35

Ocak 2025: %58,51

Aralık 2024: %60,45

Kasım 2024: %62,02

Mayıs ayı verisiyle birlikte kira zammındaki düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi