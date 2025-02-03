Ankara'da Vatandaş Halk Ekmek Kuyruğunda İsyan Etti

Yeni yılla birlikte birçok ürün ve hizmete art arda zam gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin açıklanması, TÜİK rakamlarının da açıklanması üzerine ekmekte başlayan zam furyası, su ve gelecek ulaşım zamları ile sürüyor. Ankara'da yılbaşından sonra ekmeğe yüzde 25 oranında zam gelerek 200 gram ekmek 10 TL'den 12,5 TL'ye yükselmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), artan maliyetleri gerekçe göstererek Halk Ekmek fiyatlarında güncellemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren 250 gram ekmeğin fiyatı 8 TL’den 10 TL’ye yükseldi.

Ankara'da halk ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaş duruma isyan etti. O anlar kameraya alınırken vatandaş, "Konuştuğumuz zaman bizi içeri alıyorlar. Nasıl geçineceğiz evladım. Söyleyin. Bir ülkede ekmek sırası varsa o ülke bitmiştir" dedi.

Kaynak: ANKA