Ankara Merkezli Mühendislik Devinden İflas Kararı! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Alfasen Makine Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin konkordato başvurusu hakkında kararını verdi. Şirketin vekili Avukat Kürşat Ulukuş tarafından yapılan başvuru üzerine, 31 Aralık 2024 tarihinde alınan kararla, Alfasen Mühendislik’e 3 aylık geçici mühlet verildi. Karar, İcra İflas Kanunu’nun 287. maddesi gereği alındı.

Şirketin borçlarının yapılandırılması amacıyla, konkordato ön projesi uygulamaya konulacak. Mahkeme, geçici mühlet süresince şirketin mal varlıklarının muhafaza edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi. Ayrıca, Geçici Konkordato Komiserleri olarak Nevra Başkal, Muzaffer Oğuz Gültekin ve İbrahim Ütebey atandı.

Geçici mühletin ardından, alacaklıların itiraz için yedi gün içinde dilekçe vererek mahkemeye başvurabileceği belirtildi. Duruşma, 20 Mart 2025 tarihinde yapılacak ve itiraz edenler, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce mahkemeye bildirebilecek.