'Bakan Şimşek Talimat Verdi, Ödemeler Sonlandı' İddiasına Jet Açıklama: Kesinti Yok, Rakam 651 Milyar Liraya Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 850 ila bin 250 TL arasında yaptığı aile destek ödemelerinin sonlandırdığına dair iddia gündem olmuştu. Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberinde, destek ödemelerinin sonlandırıldığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberinin olmadığı, Şimşek söz konusu ödemelerin Hazine'ye yük oluşturduğunu savunduğu öne sürüldü. O iddiaya jet açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geldi.

“GEÇİCİ SÜRELİ BAŞLATILDI”

“Bugün, Cumhuriyet Gazetesi'nde, Aytunç Ürkmez imzası ile yayımlanan, "Aileye Destek Lüksmüş" başlıklı haber tüm içeriğiyle yalandır” denilen Bakanlık açıklamasında, “Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE 651 MİLYAR TL KAYNAK

Yazıda 2025 yılı bütçesinden rakamlar paylaşılarak, “2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL'ye çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik” denildi.

Teyit edilmeden yapılan bu haberlere karşı vatandaşlara da duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi