Altın Fiyatlarında Dananın Kuyruğu Yarın Kopuyor! Riskler Arttı: Piyasalarda 'Oynaklık' Uyarısı

Altın ons başına 2.660 dolara tutunduğu bir günü geride bıraktı. Sarı metal güne 2.649 dolar seviyesinden başladı. ABD özel sektör istihdam verileri beklentilerin altında gelerek azalış gösterirken haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında gelerek işgücü piyasasının sağlamlığına işaret etti. Karışık veriler sonrası bir ay sonra 2.670 doları gören altın, bu noktadan sonra kâr satışları baskısı altında geri adım attı. Günün son saatlerinde ise Fed’in aralık ayındaki toplantısının tutanakları yayınlandı. Enflasyonda yukarı yönlü riskin arttığı belirtilirken yüzde 2 hedefe doğru gerilemenin beklenenden daha uzun sürebileceği ifade edildi. Altın, seansı 2.662 dolar seviyesinden tamamlarken günlük yüzde 0,5 kazancı hanesine yazdı.

Yurt içinde ise gram altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 31 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 970 liradan satılıyor.

TRUMP ETKİSİ FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticari politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkilerinin ne boyutta olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi.

Fed'in toplantı tutanaklarında Trump'ın ismi geçmese de olası politika değişikliklerinin etkilerine dikkat çekilerek, "Yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini beklemekle birlikte, son dönemde beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ile ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin, sürecin daha önce öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

PİYASALARIN GÖZÜ YARINDA

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,73 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yeni günde yüzde 4,62 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 109,1 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, analistler ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA