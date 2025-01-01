Türkiye'nin Süt Denilince Akla Gelen İlk Firmasıydı! Dev Sermayeli Meşhur Çiftlik İflasın Eşiğinde

İstanbul Kemerburgaz’da süt üretimi amacıyla kurulan ve günlük taze et ile süt satışı yapan Sütçü Yusuf Çiftliği, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, milyon liralık sermayeye sahip olan firma, konkordato ilan ederek ödeme gücü dengesizliğini çözmeye çalışıyor. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin durumuna ilişkin yeni bir karar açıkladı.

KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sütçü Yusuf Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında alınan karar doğrultusunda, mahkeme tarafından 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi. Bu süre boyunca, şirketin konkordato süreci devam edecek.

DURUŞMA TARİHİ VERİLDİ

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar, İİK. 289. maddesi uyarınca Sütçü Yusuf Çiftliği için 1 yıl süreyle konkordato mühleti verildi. Mahkeme, 20 Aralık 2024 tarihinde saat 16:30'dan itibaren kesin mühletin başladığını duyururken, komiser heyetinin görevine devam edeceğini açıkladı.

Şirketin konkordato süreci, 17 Şubat 2025 tarihinde yapılacak duruşmada yeniden değerlendirilecek. Bu duruşmada, konkordatonun şartlara uygun şekilde devam edip etmeyeceği karara bağlanacak.