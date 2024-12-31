İzmir'in Tekstil Devi İflastan Kıl Payı Kurtuldu

Küresel ekonomik kriz nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan Alaf Tekstil, konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Ancak Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, verdiği kararla şirketin konkordato talebini reddettiğini açıkladı.

SÜREÇ SONA ERDİ

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme verdiği karar doğrultusunda, şirket hakkında daha önce alınan ihtiyati tedbirlerin ve konkordato komiserlerinin görev ve yetkilerinin de kaldırıldığı bildirildi. Alacaklıların alacaklarını Konkordato Komiserliği’ne bildirme süreci sona erdi.

Mahkeme, şirketin taşınmazları, taşıtları ve üretim araçlarının devrinin önlenmesi için uygulanan tedbirlerin geçersiz olduğunu belirtti. Ayrıca, şirketin rehin tesis etmesi veya taşınmazlarını devretmesi gibi işlemlerinin artık mahkeme iznine tabi olmayacağı ifade edildi.