Altında Yükseliş Hızlandı, Kritik Eşiği Aştı

Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı. 14 Ağustos 2025 sabahında gram altın 4.403 TL, ons altın ise 3.358 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’ndan (FED) faiz indirimi beklentileri, değerli metalde yükseliş eğilimini desteklerken, piyasalarda gözler yarın yapılması planlanan ABD-Rusya zirvesine çevrildi. Ukrayna savaşında olası bir ateşkes kararı, güvenli liman talebini azaltabilecekken; aksi durumda jeopolitik risk fiyatlamasının yeniden öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

ALTIN YÜKSELİYOR

Dolar endeksi, faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla 97,65 seviyesine gerileyerek son 2,5 haftanın en düşük düzeyine indi. ABD tahvil faizleri de son 3 ayın dip seviyelerine yaklaşarak altın fiyatlarına destek verdi. Salı günü 3.331 dolardan başlayan ons altındaki yükseliş, bugün 3.374 dolar seviyesine kadar ulaştı. Sabah saatlerinde fiyatlar 3.358 dolara yakın dengelenmiş durumda.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İç piyasada ise gram altın bir günde sıçrama yaptı. Dün 4.385 TL'den işlem gören gram altın, bugün 4.406 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da kuyumcularda alım-satım bandı 4.385-4.435 TL aralığında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.252 TL’den satılıyor. Yarım altın 14.504 TL'den işlem görürken, cumhuriyet altını fiyatı 28.875 oldu.

