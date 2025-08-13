Ünlü Peynir Markasında Skandal! 2 Kişi Öldü, Tüm Satışlar Durduruldu

Fransa’da ünlü bir markanın peynirleri, listeria bakterisi nedeniyle 2 kişinin ölümüne yol açtı. Ülke genelinde market raflarından toplatılan ürünler için yetkililer tüketicilere uyarıda bulundu.

Fransa’da gıda kaynaklı enfeksiyonlar endişe yaratıyor. 18 Haziran’dan bu yana, Listeria monocytogenes bakterisi nedeniyle 21 kişiye listeria teşhisi konuldu. Yaşları 34 ile 95 arasında değişen hastalardan 2’si hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenlerden birinin ek sağlık sorunlarının bulunduğunu açıkladı.

VAKALAR PEYNİRLERLE BAĞLANTILI

Sağlık ve Tarım Bakanlıklarının yaptığı epidemiyolojik ve mikrobiyolojik incelemelerde, vakaların Fromagerie Chavegrand firmasına ait pastörize sütle üretilen peynirlerle bağlantılı olabileceği tespit edildi. Olası risk nedeniyle ülke genelinde toplatma süreci başlatıldı.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Cumartesi gününden itibaren Lidl, Carrefour, U, Auchan ve Leclerc marketlerinde satılan Chêne d’Argent’ın bûche peyniri, Saveurs d’Antan’ın camembert peyniri ve Le Berger’in coulommier peyniri raflardan çekilmeye başlandı. Chavegrand (FR 23.117.001 CE) şirketi, sağlık yetkilileriyle birlikte 23 Haziran 2025’ten önce üretilen tüm peynir partilerini geri çağırdı.

Pastörize inek sütünden (Camembert, Crémeux vb.) ve keçi sütünden (bûche vb.) üretilen, çiçekli kabuklu yumuşak peynirler, hem Fransa genelinde hem de yurt dışında farklı markalar altında satışa sunulmuştu.

LİSTERİA HASTALIĞI NEDİR?

Fransa’da gıda kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada yer alan listeria; ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Kuluçka süresi 8 haftaya kadar uzayabiliyor ve ağır vakalarda ölümcül olabiliyor. Yetkililer özellikle hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere bu ürünleri tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

