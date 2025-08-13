İlk Zam Teklifinde Anlaşma Çıkmamıştı: Memur-Sen'den 81 İlde Eş Zamanlı Eylem Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamu İşveren Heyeti'nin 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4 olarak sunduğu teklifin ardından, bu tekliften memnun olmayan memurlar harekete geçti.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Kamu İşveren Heyeti'nin 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifini değerlendirdi.

İlk teklifin ardından kritik bir eşiğe gelindiğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim zam teklifimiz ile Kamu İşvereni'nin sunduğu teklif arasında uçurum var. Bu teklif bize masayı değil, sahayı gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eylem gerçekleştirileceğiz. Kamu görevlilerimiz adına alabileceğimizin en iyisini almak istiyoruz. Geçmiş 2 yıl bize gösterdi ki yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücüne karşı tahminler tutmuyor” ifadelerini kullandı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI EYLEMLER

81 ilde eş zamanlı eylem yapılacak Toplantı çerçevesinde oluşturulan eylem takvimi de paylaşılarak, Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif getirene kadar eylem takvimine göre hareket edileceği kaydedildi.

Eylem takvimi çerçevesinde bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü dahil 81 ilde eylem yapıldı.

Bakanlığın önündeki eylemde konuşan Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Bakanlık önünde düzenlenen açıklamada, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu teklife karşı ortak tepki göstermek ve seslerini işverene duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi. Öylek, bu teklifi yok saydıklarını ve gerçekçi bulmadıklarını söyledi.

MEMUR-SEN’İN ZAM TALEBİ NE?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

