Altın Yeni Haftaya Hareketli Başladı, Kritik Eşik Yine Aşıldı! Gözler Fed'in Alacağı Karar Çevrildi: İşte 16 Mart 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatları hafif düşüşle ons başına 5 bin doların hemen altında seyrediyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel çapta enflasyonu tetikleyebileceği tahmin edilirken bu durum merkez bankalarının beklenen "güvercin" politika adımlarını erteleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

GÖZLER FED’İN ALACAĞI KARARDA

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararları öncesi zayıflayan gevşeme beklentileri ve güçlenen dolar, altının ons fiyatı üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

ALTINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte haftaya yatay başlayan ons altın saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 995 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise önceki kapanışın hemen üzerinde 7 bin 131 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 683 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 576 liradan satılıyor.

Kaynak: AA