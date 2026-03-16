'İBB Davası'nda Beşinci Gün: Duruşma Başlamadan Sona Erdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın beşinci gününde Silivri'de devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

12 Mart Perşembe günü görülen son duruşmada, tutuklu bulunan İBB'ye bağlı Ağaç AŞ'nin satın alma müdürü Ümit Polat savunma yapmıştı. Mahkeme heyeti, Polat'ın avukatlarının savunmalarıyla devam etmek üzere duruşmaya ara vermişti. Gazetecilerin salondaki yerinin değiştirilmesine ilişkin bir tartışma üzerine dava bugüne ertelenmişti.

KİM SAVUNMA YAPACAK?

Bugünkü duruşmada Polat'ın avukatları savunmalarını sürdürecek. Mahkemenin hazırladığı sanık savunma listesine göre duruşma, iddianamede Ağaç AŞ'ye yönelik iddialar kapsamında tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ile iş insanları Ali Üner ve Evren Şirolu'nun savunmalarıyla devam edecek.

BASIN KARTI OLMAYAN GAZETECİLER SALONA ALINMADI

T24'ün aktardığına göre bugünkü duruşmaya İletişim Başkanlığı basın kartı olmayanların alınmamasına karar verildi. Kurum kartı olan gazeteciler basın odasından duruşmayı takip edebilecek. Bu karar nedeniyle geçen hafta kurum kartlarıyla içeriye giren gazetecilerin birçoğu salona alınmadı.

SALONDA KRİZ

Salona gelen Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, "Bir milletvekili avukat bölümüne oturmuş, lütfen izleyici bölümüne geçilsin" dedi.

Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer avukat olduğunu söyledi. Başkan Aylan'ın vekaleti olup olmadığını sorduğu Özer, duruşmayı takip ettiğini belirtti.

DURUŞMAYA BAŞLANMADAN ARA VERİLDİ

Aylan'ın "İzleyici bölümünden takip edip notlarınızı oradan alabilirsiniz. Her gün sabah bir sorunla başlıyoruz. Bir sürü tutuklumuz var. Savunma almaya çalışıyoruz, her gün bir krizle devam edemeyiz. İzleyici bölümüne geçelim. Şu anda sizin sıfatınız nedir?" diye sorduğu Özer "Önümde iddianame açık, not alıyorum. Zorla çıkarın beni" şeklinde cevap verdi.

Başkan Aylan, "Herkes yerinde olursa sağlıklı bir yargılama yaparız. İzleyici bölümünde hukukçu olarak oturabilirsiniz. Milletvekilleri için gerekli yeri ayırdık. Bu şekilde yargılamaya başlayamam" ifadelerini kullandı.

Bir kısım avukatlar da bu duruma itiraz etti. Başkan avukatları bağırmamaları için uyararak, üsluplarının doğru olmadığını söyledi.

Başkan, Özer'in izleyiciler için ayrılan bölüme geçmemesi üzerine duruşmaya ara verdi.

YARINA ERTELENDİ

Mahkeme, düzen sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: AA