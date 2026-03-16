Dolarda İbre Tersine Döndü, İşte Güncel Döviz Kurları

Orta Doğu'daki gelişmeler doların değerini düşürdü. Petrole ilişkin beklentiler dolarda güç kaybı ortaya çıkardı. Dolar endeksi yeni haftada 100 seviyesine doğru geriledi ve geçen haftaki kazanımlarını sildi. ABD'nin yakında Hürmüz Boğazı'ndan gemilere eşlik edecek bir ülkeler koalisyonu kuracağına dair haberler, güvenli liman para birimine olan talebi azalttı.

Piyasalar ayrıca, Orta Doğu çatışmasının üçüncü haftasına girmesiyle birlikte ABD-İran müzakerelerinin potansiyelini de değerlendiriyor. ABD'nin hafta sonu İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'ndaki askeri hedeflere yönelik saldırılarına ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı geçişine müdahale etmesi halinde enerji altyapısına yönelik saldırı tehditlerine rağmen petrol fiyatları istikrar kazandı.

FED’İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yine de, yükselen enerji maliyetleri enflasyon endişelerini körüklediği ve Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini azalttığı için dolar endeksi son on ayın en yüksek seviyelerine yakın kaldı. Merkez bankasının, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sondan bir önceki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,1950 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,1610 lira, en yüksek de 44,2085 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,18 liradan işlem geçiyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 50,5668 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,4665 lira, en yüksek de 50,7114 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,55 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi