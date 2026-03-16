Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 13.092,93 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,98 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.119,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,47 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor.

Kaynak: AA