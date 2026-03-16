ABD-İsrail-İran Savaşı Körfez Ülkelerine Kabusu Yaşatıyor! ABD'li Dev Yatırım Bankasından Son 35 Yılın En Kara Tablosu

İran ile devam eden savaşın kısa sürede sona ermemesi halinde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere Körfez’in en büyük ekonomilerinin ağır darbe alacağı beklentisi her geçen gün yükseliyor.

"YÜZDE 14’E VARAN KAYIP YAŞANABİLİR"

Bloomberg'in haberine göre Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın durması halinde bazı ülkelerin GSYH'sinde yüzde 14'e varan kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs ekonomisti Farouk Soussa tarafından düzenlenen rapora göre, çatışmaların Nisan ayı boyunca sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın iki ay süreyle daha kapalı kalması durumunda Katar ve Kuveyt ekonomileri bu yıl yüzde 14 oranında daralabilir.

Bu tablo, Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan ve küresel petrol piyasalarını sarsan 1990'lı yılların başındaki Körfez Savaşı'ndan bu yana görülen en sert ekonomik küçülme riski olarak değerlendiriliyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE ALTERNATİF ROTALARA YÖNELDİ

Suudi Arabistan ve BAE, petrol akışını kritik Hürmüz Boğazı dışındaki alternatif güzergahlara yönlendirme kapasiteleri sayesinde süreci daha az hasarla atlatabilir. Ancak bu ülkelerin de sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 5 oranında ekonomik daralma yaşama ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, bu rakamların 2020 yılındaki pandemi döneminden bu yana görülen en büyük ekonomik darbe olacağına dikkat çekiyor.

“PANDEMİDEN DAHA BÜYÜK ETKİ YARATABİLİR”

Soussa, "Birçok Körfez ekonomisi için bu savaş, kısa vadede Covid-19'dan daha büyük bir etki yaratabilir. Toz duman dağıldığında yeniden inşa ve toparlanma süreci başlayacaktır; ancak çatışmanın güven endeksi üzerinde bırakacağı izler belirsizliğini koruyor" değerlendirmesini yaptı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇİFTE DARBE

Orta Doğu'daki savaş, Arap Körfez devletleri için hem petrol hem de petrol dışı sektörlerin aynı anda zarar gördüğü bir "kabus senaryosu" oluşturmuş durumda. İran'ın komşu ülkelere yönelik misilleme saldırıları sürerken, ABD hafta sonu İran'ın ham petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'ndaki askeri noktaları vurdu. Washington, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin aksamaya devam etmesi halinde enerji tesislerini de hedef alacağı konusunda Tahran'ı uyardı.

PİYASALAR SARSILIYOR

Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz'deki duraksama ve üretim kesintileri nedeniyle Cuma günü 103 doların üzerine çıktı. Küresel gaz piyasaları da Katar’ın LNG ihracatındaki çöküşle sarsılırken, Bahreyn dünyanın en büyük alüminyum ergitme tesislerinden birinde üretimi düşürmeye başladı.

Savaşın petrol dışı sektörlerdeki etkisi gayrimenkulden turizme ve yatırıma kadar geniş bir alana yayılıyor. Ancak analistler, Suudi Arabistan'ın bu süreci en dirençli şekilde yöneten ülke olabileceğini belirtiyor. Krallığın İran saldırılarının çoğunu engellemeyi başarması ve hava sahası ile işletmelerin sınırlı aksamalarla açık kalması bu görüşü destekliyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN BÜTÇE AÇIĞI DÜŞEBİLİR

EFG Hermes ve Oxford Economics uzmanlarına göre, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda Suudi Arabistan’ın 2026 yılı bütçe açığı öngörülenden daha düşük gerçekleşebilir. Suudi hükümeti 2026 için yüzde 3,3’lük bir açık öngörürken, petrol üretiminin günlük 7,5 milyon varil civarında kalması ve fiyatların 90 dolar bandında tutunması halinde bu açığın yüzde 1 oranında daralabileceği tahmin ediliyor.

ÇATIŞMA UZAMASI HALİNDE RİSK ARTACAK

Körfez ekonomileri mali baskıyı hafifletmek için borç piyasalarına yönelmeye devam ederken, yatırımcılar şimdilik bölge finansmanı konusunda büyük bir endişe sergilemiyor. Ancak uzmanlar, çatışmanın piyasaların fiyatladığından daha uzun sürmesi durumunda bu durumun ciddi bir risk unsuru haline geleceği konusunda hemfikir.

Kaynak: Gazete Oksijen