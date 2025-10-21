Altın Sert Çakıldı: Gram Altın Saatler İçinde Buharlaştı! Yatırımcılar Panikte

Dün rekor kıran altın, bugün sert satışlarla sarsıldı. ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşayacağı beklentisiyle ons altında yüzde 3’ü aşan düşüş yaşandı. Gram altın da gün içinde yatırımcısına 250 lirayı aşkın kayıp yaşattı.

Altın fiyatları haftaya sert dalgalanmayla başladı. Dün ons altın 4.381 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı, ancak bugün ABD-Çin ticaret savaşındaki yumuşama sinyalleri ve ardından gelen kar satışları fiyatlarda sert geri çekilmeye neden oldu.
Gün içinde ons altın 4.174 dolara kadar gerileyerek yaklaşık yüzde 3’lük düşüş yaşadı.

GRAM ALTIN BİRKAÇ SAATTE 259 LİRA GERİLEDİ

Ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın da iç piyasada hızlı bir düşüş kaydetti. Sabah saatlerinde 5.873 TL seviyesine kadar çıkan gram altın, akşam saatlerine doğru 5.614 TL’ye kadar geriledi. Böylece sadece birkaç saat içinde yatırımcısına 259 lira kaybettirdi.

ALTINDA DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarının yumuşayacağına dair açıklamaların “güvenli liman” talebini zayıflattığını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakında yapacağı görüşmede “çok adil ve güçlü bir ticaret anlaşması” yapılabileceğini dile getirdi.
Trump ayrıca, “Bir anlaşma olmazsa Çin’e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygularız” diyerek sürecin pazarlık aşamasında olduğunu ifade etti.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 62 DEĞER KAZANDI

Son günlerde yaşanan sert dalgalanmaya rağmen, altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 62’nin üzerinde değer kazandı. Bu yükselişte; Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler, Merkez bankalarının altın alımları, zayıflayan dolar endeksi ve ETF talebindeki artış etkili oldu.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasalarda gözler şimdi Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinde. Yatırımcılar, Eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 3,1 seviyesinde açıklanmasını bekliyor. Bu veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantısında faiz indirimi yapma olasılığını güçlendirebilir.

ANALİSTLERDEN UYARI

Uzmanlar, altındaki son düşüşün “sağlıklı bir düzeltme” olabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı:

“Altın uzun vadede hala güçlü bir trendde. Ancak kısa vadeli yatırımcılar yüksek oynaklığa karşı dikkatli olmalı.”

Altında gözler şimdi Fed’in faiz kararı ve ABD-Çin görüşmelerinde olacak.

