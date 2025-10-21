Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme

Altın, Fed’in faiz indirimi beklentisiyle rekor seviyeleri test etti. Ons 4381 dolara çıkarak zirveye ulaşırken, gram altın 5901 TL’ye dayanırken, sabah saatlerinde kâr satışlarıyla fiyatlar geri çekildi. Piyasalarda gözler şimdi Fed kararına çevrildi.

Son Güncelleme:
Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, altın fiyatlarını son günlerde zirveye taşıdı. Ancak haftanın ilk işlem sabahında altın, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle hafif bir geri çekilme yaşadı.

Dün gece saatlerinde 4381 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bu sabah saatlerinde 4348 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda artan faiz indirimi beklentisiyle destek bulan altın, yatırımcıların kar satışlarıyla yön arıyor.

Güncel Altın Fiyatları:

Ons Altın: 4348 Dolar

Gram Altın (Serbest Piyasa): 5854 TL

Gram Altın (Kapalıçarşı): 6226 TL

Çeyrek Altın: 10.173 TL

Ata Altın: 41.686 TL

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Piyasaların gözü şimdi Fed’in bu ayki toplantısında. Yatırımcılar, çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, yılın son toplantısı olan Aralık ayında da indirim beklentisi hakim. Öte yandan, ABD hükümetinin kısmen kapalı olması nedeniyle bu Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verileri gecikmeli olarak paylaşılacak. Bu veri, Fed'in kararları açısından kritik önem taşıyor.

Zam Pazarlığı Başlıyor: Gözler Ankara’da… Asgari Ücret İçin Kritik GünZam Pazarlığı Başlıyor: Gözler Ankara’da… Asgari Ücret İçin Kritik GünEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Zam Pazarlığı Başlıyor: Gözler Ankara’da… Asgari Ücret İçin Kritik Gün Gözler Ankara’da… Asgari Ücret İçin Kritik Gün
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Rekabet Kurulu'ndan Şişecam’a Dev 'Rekabet İhlali' Cezası Rekabet Kurulu'ndan Şişecam’a Dev 'Rekabet İhlali' Cezası
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma! CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!
Meteoroloji Uyardı: 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış, Fırtına, Kar Geliyor Meteoroloji Uyardı: 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış, Fırtına, Kar Geliyor
CHP’li Başarır’ın Sözlerine AKP’den Peş Peşe Sert Tepki CHP’li Başarır’ın Sözlerine AKP’den Peş Peşe Sert Tepki
Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var
İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı