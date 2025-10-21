Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, altın fiyatlarını son günlerde zirveye taşıdı. Ancak haftanın ilk işlem sabahında altın, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle hafif bir geri çekilme yaşadı.

Dün gece saatlerinde 4381 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, bu sabah saatlerinde 4348 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda artan faiz indirimi beklentisiyle destek bulan altın, yatırımcıların kar satışlarıyla yön arıyor.

Güncel Altın Fiyatları:

Ons Altın: 4348 Dolar

Gram Altın (Serbest Piyasa): 5854 TL

Gram Altın (Kapalıçarşı): 6226 TL

Çeyrek Altın: 10.173 TL

Ata Altın: 41.686 TL

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Piyasaların gözü şimdi Fed’in bu ayki toplantısında. Yatırımcılar, çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, yılın son toplantısı olan Aralık ayında da indirim beklentisi hakim. Öte yandan, ABD hükümetinin kısmen kapalı olması nedeniyle bu Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verileri gecikmeli olarak paylaşılacak. Bu veri, Fed'in kararları açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi