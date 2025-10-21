İçişleri Bakanı Yerlikaya Duyurdu: Trafikte Ceza Yağmuru! Artık O Paylaşımlar da Suç Sayılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören 36 maddelik teklifin ayrıntılarını paylaştı. Yeni düzenlemeyle amaçlarının kazaları önlemek, can kayıplarını azaltmak ve trafik kültürünü kalıcı hale getirmek olduğunu söyledi.

Yerlikaya, bakanlıkta medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda, teklifin toplumda olumlu karşılandığını belirterek, “Toplum, artık yolun en iyisini ve kuralların doğru şekilde uygulanmasını istiyor. Caydırıcılık, trafik kültürünün kökleşmesinde en temel yapı taşıdır” dedi.

1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yerlikaya, AKP grubunun teklifi olarak hazırlanan kanunun 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yerlikaya, “Bizim ciro çekmek ya da para toplamak gibi bir derdimiz yok. İnsanlar kurallara uyanların da aynı düzeni görmek istiyor. Yüzde 50 denetimi artırarak gelebileceğimiz yere geldik, artık caydırıcılık dönemine geçiyoruz” diye konuştu.

Sosyal medyada kural ihlali öven paylaşımlara da para cezası uygulanacak.

SOSYAL MEDYAYA DA TRAFİK CEZASI GELİYOR

Bakan Yerlikaya, yeni sistemde trafik ihlallerini öven sosyal medya paylaşımlarına da para cezası getirildiğini açıkladı. Buna göre, sosyal medyada “drift”, “makas” ya da “hız” gibi kural ihlallerini teşvik eden veya öven paylaşımlar yapanlara 25 bin TL para cezası uygulanacak.

YENİ CEZA TARİFESİ: BAZI İHLALLER KATLANDI

Yeni düzenlemeye göre trafik ihlallerine verilecek cezalar şu şekilde güncellendi:

Saldırı amacıyla araçtan inmeye: 180 bin TL para cezası + 60 gün ehliyet geri alma + trafikten men

180 bin TL para cezası + 60 gün ehliyet geri alma + trafikten men Düğün konvoyuyla yol kapatmaya: 90 bin TL para cezası, köprü ve tünellerde ceza 2 kat

90 bin TL para cezası, köprü ve tünellerde ceza 2 kat Makas atmaya: 90 bin TL para cezası + ehliyet geri alma

90 bin TL para cezası + ehliyet geri alma Drift atmaya: 140 bin TL para cezası + 60 gün ehliyet geri alma

140 bin TL para cezası + 60 gün ehliyet geri alma ‘Dur’ ihtarına uymamaya: 200 bin TL para cezası + 60 gün ehliyet geri alma

200 bin TL para cezası + 60 gün ehliyet geri alma Araçta yüksek sesle müzik dinlemeye: 3 bin TL, araçta yasa dışı ses sistemi varsa 21 bin TL ve 30 gün trafikten men

3 bin TL, araçta yasa dışı ses sistemi varsa 21 bin TL ve 30 gün trafikten men Cep telefonu kullanmaya: İlk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncüde 20 bin TL + 30 gün ehliyet geri alma

İlk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncüde 20 bin TL + 30 gün ehliyet geri alma Alkollü araç kullanmaya: İlk ihlalde 25 bin TL ve 6 ay ehliyet geri alma, ikinci ihlalde 50 bin TL, üçüncüde 150 bin TL ve 5 yıl ehliyet geri alma

İlk ihlalde 25 bin TL ve 6 ay ehliyet geri alma, ikinci ihlalde 50 bin TL, üçüncüde 150 bin TL ve 5 yıl ehliyet geri alma Emniyet kemeri takmamaya: 2 bin 500 TL

2 bin 500 TL Ambulans ve itfaiyeye yol vermemeye: 46 bin TL + 30 gün ehliyet geri alma

46 bin TL + 30 gün ehliyet geri alma Kırmızı ışıkta geçmeye: İlk seferde 5 bin TL, ikinci de 10 bin TL, üçüncüde 15 bin TL

“CEZALAR GELİR AMAÇLI DEĞİL, GÜVENLİK AMAÇLI”

Yerlikaya, düzenlemenin amacının cezayla gelir elde etmek olmadığını, trafikte disiplin ve güvenliği artırmak olduğunu vurgulayarak, “Bu cezalar, insanların yaşam hakkını korumak için atılmış adımlar. Trafikte saygı, güvenlik ve bilinç artık zorunluluk.” ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’de trafik kurallarını ihlal edenlerin hem fiziken hem dijital ortamda sorumluluk taşıyacağı yeni bir dönem başlıyor.

Kaynak: DHA