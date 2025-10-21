Asgari Ücret Toplantısında Flaş 'Komisyon' Kararı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerden oluşan Üçlü Danışma Kurulu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki asgari ücret toplantısı sona erdi. Toplantıda, asgari ücreti belirleyecek olan komisyonun 15 kişiden oluşturulması kararlaştırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün düzenlenen Üçlü Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, aralık ayında başlayacak olan asgari ücret pazarlıkları öncesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi ele alındı.

Öte yandan toplantıda, asgari ücreti belirleyecek olan komisyonun 15 kişiden oluşturulması kararlaştırıldı.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN KOMİSYONA SERT ELEŞTİRİLER

İşçi sendikalarının temsilcileri, komisyonun mevcut işleyişine karşı tepkili. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl sonunda düzenlediği basın toplantısında, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız” ifadelerini kullanarak sert bir mesaj vermişti.

Benzer şekilde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, “TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim” dedi.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Toplantıda ayrıca, mevcut asgari ücretin işveren maliyeti ve olası zam senaryoları da gündeme geldi. Şu anda brüt 26 bin 5 TL, net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin işverene toplam maliyeti 30 bin 621 TL'yi buluyor. Aralık ayında yapılacak görüşmelerde yüzde 20 ila yüzde 40 arasında değişen zam oranlarının masada olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL ÇALIŞIYOR?

Yasal düzenlemeye göre, asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor ve en az 10 üyenin katılımıyla oy çokluğuyla karar alıyor. Oylar eşit çıkarsa, başkanın tarafı çoğunluk sayılıyor.

