Telefon Faturalarına Büyük Fren! BTK Son Noktayı Koydu: O Zamlar Tarih Oluyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil iletişim sektöründe önemli bir adım attı. Kurum, 5G’nin devreye gireceği 1 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak yeni bir düzenlemeyle, telefon aramaları ve kısa mesaj ücretlerine tavan fiyat uygulaması getirdi. Yeni karara göre, mobil operatörler belirlenen fiyat sınırlarını aşamayacak ve bu tavan ücretlerin üzerinde tarifeler düzenleyemeyecek.

5G ÖNCESİ FİYAT DENGESİ SAĞLANACAK

BTK’nın düzenlemesinin amacı, 5G’ye geçiş sürecinde vatandaşın iletişim maliyetini koruma altına almak. 11 frekans paketi için toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 2042 yılına kadar yetki alan üç büyük operatör, bu süre boyunca BTK’nın belirlediği tavan fiyatlara uymak zorunda olacak.

YENİ TARİFE LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte arama, mesajlaşma ve bilgi servislerinde geçerli olacak tavan fiyatlar şu şekilde açıklandı:

Yurt içi arama dakikası: 4,11 TL

4,11 TL Yurt dışı arama dakikası: 48,68 TL

48,68 TL Yurt içi SMS: 2,93 TL

2,93 TL Yurt dışına SMS: 8,54 TL

8,54 TL Bilinmeyen numaralar servisi (dakika): 11,65 TL

Bu ücretlerin 1 Nisan 2026’ya kadar sabit kalacağı ve operatörlerin bu sınırların üzerinde fiyat artışı yapamayacağı belirtildi.

SIM KART DEĞİŞİMİNE YENİ KURAL

BTK, SIM kart değişimi ücretlerinde de yeni düzenleme yaptı.

Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz olacak.

Kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatasından kaynaklanan değişimlerde ücret 180,06 TL olarak belirlendi.

Açma-kapama bedeli ise 183,68 TL olacak.

YENİ TARİFELERDE EN FAZLA YÜZDE 32 ARTIŞ SINIRI

BTK ayrıca, 1 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni bir fiyat artışı sınırı getirdi.

Taahhüt süresi sona eren vatandaşlara uygulanacak yeni tarifelerde en fazla yüzde 32’ye kadar zam yapılabilecek.

Bu da, örneğin 300 TL’lik bir faturanın en fazla 400 TL’ye kadar çıkabileceği anlamına geliyor.

AMAÇ TÜKETİCİYİ KORUMAK, PİYASADA DENGEYİ SAĞLAMAK

BTK’nın bu düzenlemesiyle, hem operatörlerin 5G’ye geçiş döneminde fiyat istikrarını koruması hem de vatandaşın aşırı fiyat artışlarına karşı korunması hedefleniyor.

Yeni sistem, 1 Nisan 2026’ya kadar yürürlükte kalacak ve sonrasında 5G dönemine özel yeni ücret politikası devreye alınacak.

