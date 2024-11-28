Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarındaki son durumu takip Peki, Çeyrek altın fiyatları bugün güne nasıl başladı? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Kasım 2024 Perşembe günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

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Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki hareketlilikler ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunu soruyor.

Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 1

İşte 28 Kasım 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları listesi:

- Gram altın satış fiyatı: 2.929,64 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.990,00 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 10.010,00 TL

- Tam altın satış fiyatı: 20.013,84 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.879,00 TL

- Gremse altın satış fiyatı: 50.188,09 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.630,24 dolar

Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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