Altın Fiyatlarında Düşüş Sürecek mi? İslam Memiş'ten Kritik Tahmin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşe ilişkin açıklamalarda bulundu.

DOLAR MI EURO MU?

Memiş, YouTube'da yayımladığı 'Alım zamanı geldi mi?' başlıklı videoda, aralık ayı itibarıyla euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini tahmin ettiğini ifade ederek “Euro dolar paritesine şöyle bir yorum daha ekleyebilirim; "Dolar mı euro mu?" sorusunun cevabı bende euro. Özellikle döviz sevenler veya dövizi yakından takip edenler euronun daha ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor” dedi.

'BEKLENEN DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞTİ'

İslam Memiş, altına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Gelelim ons altın tarafına. Şu anda 2 bin 613 dolar seviyesinde. Hem dünkü mesajlarımda hem pazartesi akşamı verdiğim mesajlarda altın ve gümüş fiyatlarında haftaya düşüşle başlayacağımızı, teknik olarak 2 bin 640 devamında 2 bin 620 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini, haftayı ikiye ayırdığımızı, çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası olarak iki ayrı grupta değerlendireceğimizi ve bu hafta oldukça yoğun olduğunu sık sık ifade ettim."

Veri akışlarının, açıklamaların yoğun olduğunu ve dolayısıyla küresel piyasalarda da dalgalı bir seyrin hakim olduğunu kaydeden Memiş, “Dün yine teknik olarak 2 bin 640, 2 bin 620 dolar seviyesinden bahsetmiştim. O zaman da 2 bin 673 dolar seviyesindeydi ons altın. Bu öngörümü paylaştıktan 40 dakika 45 dakika sonra ons altında o beklediğimiz düşüşler gerçekleşmiş oldu. 2 bin 620 dolar destek seviyesi kırıldı. Şu anda 2 bin 613 dolar seviyesinde.” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞ KALICI MI?

Ünlü ekonomist altın fiyatlarındaki düşüşe ilişkin şunları söyledi:

“Yine aşağıda risk alanı var. 2 bin 600 2 bin 580 ama ben düşüşlerin şahsen kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yine alınabilir bir seviyede olduğunu söylüyorum. Neden ons altın geriledi? Tahvil faizlerindeki gerileme burada etkili. Özellikle dün basına şöyle bir haber geldi; İsrail Hamas tarafında bir anlaşma olduğuna dair, jeopolitik gerilim azaldığı için buradaki jeopolitik gerilimin azalması altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşleri destekledi. Üçüncü sebep ise kar satışları. Malum geçen hafta sert bir yükseliş gördük ons altında, 2 bin 715 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tabii nereden yükselmişti? 2 bin 537 dolar seviyesinden. Bakın 2 bin 537 dolar seviyesinden 2 bin 715 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Zaten teknik olarak kar satışına ihtiyaç vardı."

'DOLARLA ALTIN ALMAK UYGUN'

Geçtiğimiz gün gelen anlaşma haberi ile birlikte 2 bin 613 dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden İslam Memiş, “O beklediğimiz düşüşler de bir noktada gerçekleşmiş oldu. Yine kısa vadede 2 bin 580 2 bin 680 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğim. Kısa vadeli beklentim bu yöndedir. 2 bin 600 dolar seviyesi altındaki rakamları ucuz görmeye devam edeceğim. Düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Özellikle dolar endeksi 107 seviyesindeyken ve ons altın bu kadar gerilemişken dolarla altın almak benim nazarımda oldukça uygun” ifadelerini kaydetti.

ALTIN ALACAKLARI UYARDI

Memiş, gram altının serbest piyasalarda şu an itibarıyla 3 bin 60 lira seviyesinde olduğunu kaydederken “Geçen haftayı 3 bin 151 lira seviyesinde tamamladı. Sabah saatlerinde yine 3 bin 50 lira seviyesi vardı. Yine bir günlük süreç içerisinde gram altın 100 lira, ons altın 92 dolar seviyesine kadar bir değer kaybı olduğunu hep beraber görmüş olduk. Gram altın tarafında da ons altın tarafında da düşüş öngörüm kısa vadeli olduğu için, yani bu haftaya özel olduğu için ben alım tarafta beklentime yine devam ediyorum. Yine yükseliş yönlü beklentimi koruyorum. O yüzden altın borcu olanlar, düğün yapacaklar, altın düşüş için fırsat kollayanlar bence düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurarak karar vermesi gerektiğini söyleyebilirim" dedi.