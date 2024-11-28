10 Milyon Kişiye 'Elektrik Şoku…’ CHP’li İsimden Gündem Olacak ‘Fatura’ Açıklaması: Apartman Aidatlarına Zam Gözüktü

Bir dönem kira fiyatlarını bile aşan apartman aidatları için CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarına yapılan sübvansiyon güncellemesine atıfta bulunan Yavuzyılmaz, apartmanların ortak alanda tükettiği elektriğe yüzde 90 oranında zam yapılacağını öne sürdü.

APARTMAN AİDATLARINA ZAM GÖZÜKTÜ

Bu zammın Şubat 2025’te faturalarda etkisini göstereceğini kaydeden Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Apartman aidatlarına zam geliyor’ diyerek yaptığı paylaşımda hem kurul kararının belgesini paylaştı hem de şu noktalara dikkat çekti:

3 MİLYON HANEYİ İLGİLENDİRİYOR

“AK Parti’den yeni müjde! Apartman aidatlarına zam geliyor! 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara %90 oranında elektrik zammı geliyor. Zamdan etkilenecek hane sayısı: 3 Milyon. Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 10 Milyon Sonuç: AK Parti’nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!”