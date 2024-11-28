Dolar ve Euroda İvme Yukarıda

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan dolar ve eurodaki değişimler sıkı takip ediliyor. Döviz kurunda 28 Kasım Perşembe günü de yukarı yönlü bir hareket görülüyor.

İstanbul serbest piyasada 34,6540 liradan alınan dolar, 34,6560 liradan satılıyor. 36,6500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6520 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,6580 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu.

Kaynak: AA