Alaattin Aktaş, seçime kadar dolarda olası senaryoları tek tek sıraladı!

2022’de reel olarak mevduat yüzde 29, Euro yaklaşık yüzde 22, dolar ve altın yüzde 16, DİBS yüzde 5’e yakın kayba yol açtı.

2023 yılına ilişkin dolarda yaşanacak senaryoları 'Tasarruf sahibi 2022’deki gibi bir zulüm görmedi!' başlıklı yazısında sıralayan Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, "Döviz seçime kadar-seçimden sonra senaryosuna bağlı. Borsa bilinemez. Yani tasarruf sahibi yine 'paran var mı, derdin var' durumunda" dedi.

"DÖVİZDE SEÇİME KADAR CİDDİ BİR HAREKET OLMAYABİLİR"

"Döviz için bir tahminde bulunmak da çok zor" diyen Aktaş, "İktidar seçime kadar dövizi buralarda tutma ya da çok az artışa izin verme kararlılığında, bu zaten belli. Aksi durumda dövizde bir artış yaşanırsa tüm dengeler bozulur. Dolayısıyla dövizde seçime kadar çok ciddi bir hareket olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SONRASI BELİRSİZ"

"Seçim sonrası belirsiz" diyen Aktaş, "Özellikle sandıktan kimin galip çıkacağına bağlı olarak ya dövizin giderek gerilen yayı boşalır ve bir tırmanış yaşanır ya da Türkiye’ye yeniden dönmeye başlayacak yabancıların getireceği dövizle ılımlı bir seyir ortaya çıkar" ifadelerine yer verdi.

ALTIN FİYATLARI

Öte yandan altın fiyatlarına da değinen Aktaş, "Belirleyecek olan ise uluslararası konjonktürdür" diye belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem