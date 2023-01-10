SGK çalışanlarına 27 lira fazla mesai ücreti

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emekli olmalarına imkan verecek yasanın çıkması halinde bir anda 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik işlemleriyle karşı karşıya kalacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline, aylık 50 saati geçmemek üzere saat başı 27 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan EYT’lilere emeklilik hakkı tanıyacaklarını açıklamasına rağmen buna ilişkin yasa teklifi henüz TBMM'ye sunulmadı. Bu yasanın çıkması halinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması beklenirken bu kadar kişinin emeklilik işlemlerinin tamamlanabilmesi için akşamları ve cumartesi-pazar günleri de çalıştırılacakları belirtilen SGK çalışanlarına verilecek fazla mesai ücretleri de yeniden belirlendi.

SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre; SGK personeline, 1 Haziran’a kadar, aylık 50 saati geçmemek üzere saat başı 27 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Düzenlemeye ilişkin hükümler şöyle:

“SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Kanun’a tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenir.

Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemez.

FAZLA ÇALIŞMA SAATİ ÜCRETİNİN 5 KATI ÖDEME YAPILACAK

Fazla çalışmanın her bir saati için, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (5,40 TL) beş katı esas alınır.

Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren fazla çalışma cetveli düzenlenir ve bu cetvel, fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

Bu karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre fazla çalışma ücreti ödenmez.

Bu karar hükümleri, 1 Ocak 2023 ile 1 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanır.”

Kaynak: ANKA