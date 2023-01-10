Altında gözler Fed'e çevrildi

Altın fiyatlarına ilişkin endişeler artarken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Altında gözler Fed'e çevrildi

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell'ın, İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı açıklamalarda, para politikalarının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 23 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne de sınırlı yükselişle başlamasının ardından bin 130 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle bin 129 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 850 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 510 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,1 artarak 1.873 dolardan işlem görüyor

Kaynak: Gerçek Gündem

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