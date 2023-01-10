Dolarda son durum!

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmasında gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipucu aranacak.

Enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, önceki kapanışının hemen üzerinde 18,77 TL'den işlem görmeye başladı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 18,7702'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ SINIRLI YÜKSELDİ

Dün yüzde 0,9 azalışla günü 103'ten tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 103,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0730 seviyesinde hareket ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem