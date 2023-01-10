Sanayi üretimi daraldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı.

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Sanayi üretimi daraldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,1 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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