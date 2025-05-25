AGS Granül Plastik ve Ankapol Polimer’in Konkordato Talebi Reddedildi

Mahkemenin 15 Mayıs 2025 tarihli duruşmasında alınan karara göre, AGS Granül Plastik ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ ile Ankapol Polimer Sanayi İthalat İhracat AŞ’nin konkordato başvuruları ayrı ayrı değerlendirilerek reddedildi. Aynı karar kapsamında konkordato komiser heyetinin görevine de son verildi.

TÜM GEÇİCİ TEDBİRLER GEÇERSİZ SAYILDI

Mahkeme, konkordato süreci boyunca uygulamaya konulan tüm geçici koruma tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti. Karar, İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilgili müdürlüklere iletildi.

Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle dikkat çeken AGS Granül Plastik’in konkordato sürecinde yaşanan bu gelişme, sektörde yakından takip ediliyor.