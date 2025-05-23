Ankara'nın Ayakkabı Devi İflas Etti

Ankara merkezli deri ve tekstil sektörünün önemli firmalarından biri olan İnova Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında mahkeme kararıyla iflas kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Ankara'nın Ayakkabı Devi İflas Etti

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mayıs 2025 tarihli kararıyla şirketin konkordato talebini reddetti.

İKİ ŞİRKET BİRDEN İFLAS ETTİ

Karar kapsamında, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıtlı Inova Grup Deri Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi ile İnova Deri Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin konkordato başvuruları değerlendirmeye alındı. Her iki şirketin talebi de uygun bulunmadı. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 292/1 maddesi uyarınca 14 Mayıs 2025 itibarıyla iflas kararı verdi.

Ankara'nın Ayakkabı Devi İflas Etti - Resim : 1

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI, KOMİSERLERİN GÖREVİ SONLANDIRILDI

Mahkeme, dava süresince uygulanan tüm geçici tedbirlerin kaldırılmasına karar verirken, görevlendirilmiş konkordato komiserlerinin de görevine son verdi.

ALACAKLILAR İÇİN İSTİNAF YOLU AÇIK

Karar doğrultusunda, alacaklıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde istinaf mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor.

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