ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizlik maaşı başvuruları 17 Mayıs haftasında 227 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azaldı.

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

Uzmanlar, bu dönemde işsizlik maaşına başvuran kişi sayısının 230 bin olacağı yönünde öngörüde bulunmuştu. Ancak gerçekleşen başvuru sayısı bu beklentinin 3 bin altında kaldı. Önceki haftanın verileri ise 229 bin olarak sabit kaldı.

4 HAFTALIK ORTALAMA YÜKSELDİ

İş gücü piyasasının daha geniş bir görünümünü sunan 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1000 kişilik artışla 231 bin 500’e çıktı. Bu artış, iş gücü piyasasında sınırlı bir yavaşlamanın işareti olarak değerlendiriliyor.

DEVAM EDEN BAŞVURU SAYILARI YÜKSELDİ

Öte yandan, işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı da 10 Mayıs ile biten haftada 36 bin kişi artarak 1 milyon 903 bine ulaştı. Bu artış, iş bulma sürecinin uzadığına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

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Kaynak: AA

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