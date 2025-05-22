Vatandaşın Bankalara Olan Kredi ve Kredi Kartı Borcu 4,3 Trilyon Lirayı Aştı

Yılın ilk haftasından mayıs ayına kadar kredi ve kredi kartı borçluluğu adeta patlama yaşadı. Vatandaşın bankalara olan borcu 4,3 trilyon lirayı aştı. Kredi ve kredi kartlarında ödenemediği için takibe düşen borç 393 milyar liranın üzerinde.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Vatandaşın Bankalara Olan Kredi ve Kredi Kartı Borcu 4,3 Trilyon Lirayı Aştı

Ekonomik kriz bankacılık verilerine yansımaya devam ediyor. Açlık sınırının altında yapılan asgari ücret zammı, yoksulluk sınırının 80 bin liraya ulaşması tartışılmaya devam edilirken bireysel kredi ve kredi kartı borçluluğu da her hafta artıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) istatistiklerine göre vatandaşların bankalara olan borçluluğu mayısın ikinci haftasında 4 trilyon 328 milyar 18 milyon liraya çıktı.

YILBAŞINDAN BERİ 467 MİLYAR LİRA BORÇLANDIK

Sadece mayıs ayının ilk haftasında vatandaşların bireysel kredi ve kredi borcu 343 milyon lira arttı. Yılın ilk haftasından itibaren ise borçluluk 467 milyar 855 milyon lira artış gösterdi.

Sadece bireysel kredi kartlarındaki borçluluk 2 trilyon 68 milyar 320 milyon lira düzeyine ulaştı. Bu tutar yılın ilk haftası 1,8 trilyon lira civarındaydı.

TAKİBE DÜŞEN BORÇLARDA 100 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

Kredilerin ya da kredi kartı borçlarının ödememesi nedeniyle takibe alınan alacaklarda da artış yaşandı. Yılın ilk haftası ödemediği için takibe düşen alacak 116 milyar lirayken bu tutar son olarak 166 milyar liraya yükseldi. Yani yılın ilk haftasından günümüze kadar 50 milyar liralık borç ödenemediği için takibe düştü.

Bireysel ve ticari borçlarda takibe düşen alacaklar ise 393 milyar lira düzeyine çıktı. Bu tutar yılın ilk ayında 293 milyar lira civarındaydı. Böylece takibe düşen toplam borçluluk 100 milyar lira arttı.

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