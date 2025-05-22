Yapay Zeka ASELSAN’a 35 Milyon Dolar Kazandırdı

"AI Tomorrow Summit 2025" etkinliğinde konuşan Ahmet Akyol, sanayi devriminin kas gücünü, bilgisayarların ise işlem gücünü ortadan kaldırdığını, yapay zekanın ise karar alma ve düşünme kabiliyetlerini dönüştürdüğünü ifade etti. Akyol, bu dönüşümü etkin şekilde yönetebilmek için 2024 yılında "ASELSAN Next" adını verdikleri özel bir program başlattıklarını duyurdu.

7 ANA ALANDA YAPAY ZEKA UZMANLARI GÖREVLENDİRİLDİ

Ahmet Akyol, ASELSAN bünyesinde şu anda 7 ana alanda yapay zeka uzmanlarının aktif olarak görev aldığını, bu sayının ilerleyen dönemde daha da artacağını belirtti. Uygulamalar sayesinde şirketin genel verimlilik oranında %5'lik bir artış yaşandığını dile getirdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SİSTEMLERDE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Yapay zekanın kullanım alanlarının yalnızca yazılımla sınırlı kalmadığını belirten Ahmet Akyol, elektronik harp sistemlerinden hava savunma sistemlerine, sonar ve elektro-optik sistemlerden insansız deniz araçlarına kadar birçok stratejik alanda yapay zekanın entegre edildiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA TASARIM SÜRECİNE DAHİL EDİLDİ

ASELSAN’ın 50 yıllık mühendislik birikimiyle mekanik, elektronik ve yazılım tasarımlarını birlikte yürüttüğünü söyleyen Akyol, son 2 yıldır bu sürece yapay zeka temelli tasarımı da eklediklerini vurguladı.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR İÇİN ALTYAPI HAZIRLIĞI BAŞLADI

Ahmet Akyol, yapay zekanın ötesinde kuantum bilgisayarlar üzerine de çalışmalar yürüttüklerini, bu alanda gerekli altyapıyı oluşturmak üzere hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA