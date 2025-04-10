ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artış Gösterdi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, 5 Nisan ile biten haftada, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 223 bine yükseldi. Bu artış, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Artış Gösterdi

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişilik bir artış gösterdi. Geçen hafta itibarıyla işsizlik maaşı başvuru sayısı, önceki haftanın 219 binlik verisinden 223 bine çıkarak dikkat çekti.

DÖNEMSEL ORTALAMADA DEĞİŞİKLİK YOK

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, geçtiğimiz hafta değişmeyerek 223 bin seviyesinde kaldı.

DEVAM EDEN BAŞVURULARDA DÜŞÜŞ

Öte yandan, devam eden işsizlik maaşı başvuruları 29 Mart ile biten haftada 43 bin azalarak 1 milyon 850 bine geriledi.

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Kaynak: AA

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