Türkşeker 1685 Daimi İşçi Alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde çalıştırılmak üzere 1685 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. İşçi alımları, ülke genelindeki birçok fabrikada istihdam sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Türkşeker 1685 Daimi İşçi Alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkşeker’in 100. yılını kutladığını belirterek, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU TARİHLERİ VE İL DETAYLARI

Söz konusu işçi alımları için başvurular, 14-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Alım yapılacak iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

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Kaynak: AA

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