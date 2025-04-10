Ünlü Akaryakıt Devlerinin Lisansları İptal Edildi! Shell ve BP'de Büyük Kriz
ABD hükümeti, Avrupa merkezli enerji devleri Shell ve BP'ye yönelik şok bir karar aldı. Her iki şirketin, Venezuela'da gerçekleştireceği doğalgaz projeleri için daha önce verilen özel lisanslar iptal edildi. Eğer bu karar değiştirilmezse, Shell ve BP, Venezuela'dan doğalgaz çıkaramayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Başta Çin ve Avrupa olmak üzere birçok ülkeye açıkladığı ek gümrük vergileri ile piyasalarda tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Avrupa'nın önde gelen enerji şirketlerini hedef aldı. Trump yönetimi tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, Shell ve BP'nin Venezuela'dan doğalgaz çıkarma lisansları iptal edildi.
İPTALİN ARDINDAN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK
Financial Times'ta yer alan habere göre, daha önce Shell ve BP'ye verilen lisanslar, Venezuela’dan çıkarılacak gazın Karayipler’deki Atlantic LNG tesisine taşınmasını mümkün kılacak şekilde düzenlenmişti.
Ancak bu kararın iptal edilmesi, Trinidad ve Tobago hükümetinin söz konusu lisansları geri çekmesiyle birlikte, iki enerji devinin Venezuela'daki faaliyetlerini sona erdirecek.
YAPTIRIMLARA RAĞMEN FAALİYETLERİ DURDURULDU
Her iki şirket, ABD’nin Venezuela hükümetine uyguladığı yaptırımlara rağmen, Joe Biden yönetimi tarafından verilen özel lisanslarla Venezuela'nın gaz zengini sularında faaliyet göstermekteydi. Ancak, son gelişmelerle birlikte, bu lisansların iptali, Shell ve BP için büyük bir darbe anlamına geliyor.