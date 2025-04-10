Ünlü Akaryakıt Devlerinin Lisansları İptal Edildi! Shell ve BP'de Büyük Kriz

Başta Çin ve Avrupa olmak üzere birçok ülkeye açıkladığı ek gümrük vergileri ile piyasalarda tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Avrupa'nın önde gelen enerji şirketlerini hedef aldı. Trump yönetimi tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, Shell ve BP'nin Venezuela'dan doğalgaz çıkarma lisansları iptal edildi.