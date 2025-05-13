ABD Enflasyonu Belli Oldu

ABD'de nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre, TÜFE nisanda yüzde 0,2 artarak yıllık bazda yüzde 2,3’e geriledi.

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ABD Enflasyonu Belli Oldu

ABD’de nisan ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Açıklamaya göre, TÜFE nisanda yüzde 0,2 artarak yıllık bazda yüzde 2,3’e geriledi.

Beklentiler TÜFE’nin aylık 0,3, yıllık ise yüzde 2,4 artması yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatları dışarıda tutulduğunda ise çekirdek TÜFE nisanda yüzde 0,2 ile yüzde 0,3’lük beklentinin altında gerçekleşti. Yıllık bazda is yüzde 2,8 ile beklentilerle benzer geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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