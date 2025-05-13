Bakanlık Açıkladı: 2025 Yılı İçin Yaş Çay Bedeli Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, "2025 yılı için yaş çay bedeli 25,44 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

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Bakanlık Açıkladı: 2025 Yılı İçin Yaş Çay Bedeli Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı için yaş çay alım fiyatını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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Tarım ve Orman Bakanlığı Çay
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