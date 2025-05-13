Meşhur Tatlının İçinden Çıktı! Satışı Durduruldu, Ürün Raflardan Toplatılıyor

ABD'de satılan popüler bir tatlı ürünü, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle raflardan toplatılıyor. Bonya markasına ait yoğurt parfelerde, ambalaj üzerinde belirtilmeyen badem bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, özellikle kuruyemiş alerjisi olan bireyler için ciddi sağlık tehdidi oluşturuyor.

BELİRTİLMEMİŞ BADEM TESPİT EDİLDİ

Knockro Inc. tarafından üretilen ve ABD genelinde birçok mağazada satışa sunulan Bonya yoğurt parfe ürünleri, granola karışımında yer alan ve etikette yer verilmeyen badem içeriği nedeniyle geri çağırılıyor. Badem alerjisi olan kişilerde hayati risk taşıyan reaksiyonlara neden olabileceği belirtildi.

ŞİRKETTEN GERİ ÇAĞIRMA AÇIKLAMASI

Firma tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir sağlık vakası bildirilmemiş olsa da, önlem amaçlı geri çağırma kararının alındığı belirtildi. Sorunun, üretim ve paketleme sürecindeki kısa süreli bir teknik aksaklıktan kaynaklandığı ifade edildi.

Geri çağırma, 12 onsluk şeffaf plastik kaplarda satılan ürünleri kapsıyor. Tüketicilerden bu ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazalara iade etmeleri isteniyor. Ürünü iade eden tüketicilere tam para iadesi yapılacağı da açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi