500 Bin Sosyal Konut İçin Düğmeye Basıldı: Kiralar Düşecek mi?

Hükümet, üç yıl içinde 500 bin sosyal konut üretecek. Projeyle gençler, emekliler ve dar gelirli aileler ev sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde ise kiralık konut üretimiyle kira fiyatlarının düşmesi hedefleniyor.

Türkiye’de konut üretiminde yeni bir hamle için hazırlıklar başladı. Yıl sonunda ilk kazmanın vurulmasıyla birlikte, üç yıl içinde 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Projeden özellikle ilk evini almak isteyen gençler, emekliler, dar gelirli aileler ve memurlar yararlanabilecek. Bununla birlikte, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kiralık sosyal konut üretimi için de özel çalışmalar başlatılacak.

İlk evini almak isteyen gençler, emekliler, dar gelirli aileler ve memurlar projeden yararlanabilecek.

KİRALAR DÜŞECEK

Uzun süredir gündemde olan projeler, deprem bölgesindeki yoğun inşa faaliyetleri nedeniyle ertelenmişti. Bugüne kadar bölgeye 3 trilyon lira kaynak aktarılırken, yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek. 2026’dan itibaren deprem yükünün bütçe üzerindeki etkisinin azalmasıyla, sosyal konut üretimine daha fazla kaynak ayrılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Deprem yükü hafifler hafiflemez yeni bir hamle yapacağız. Kiralar aşağı doğru gelecek” dedi.

Üç yıl içinde 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek.

SOSYAL KONUTLAR KİRALANACAK

Projelerin önemli bir kısmı büyükşehirlerde gerçekleştirilecek. Sosyal konutların bir bölümü için ise yeni bir karar alındı. Konutların bir kısmı satılmayacak, uygun fiyatlarla kiraya verilecek. Ayrıca organize sanayi bölgelerine (OSB) yakın alanlarda da yeni konutlar inşa edilerek işçilerin işyerlerine yakın konutlarda yaşamaları sağlanacak. Bu adımların hem kira fiyatlarını düşürmesi hem de çalışanların yaşam koşullarını kolaylaştırması hedefleniyor.

